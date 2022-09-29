«Коммерсант»: волонтеров переориентируют на помощь семьям мобилизованных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти переориентируют работу политических и общественных структур на правовую поддержку мобилизованных и волонтерскую помощь их семьям, пишет «Коммерсант». О начале такой работы уже объявили Общероссийский народный фронт и «Единая Россия», а в ближайшие дни об этом заявят и организаторы волонтерской акции «Мы вместе». По словам экспертов, власть озабочена борьбой с негативом из-за новых рисков в сфере общественных настроений.

Как рассказал источник издания, близкий к руководству акции «Мы вместе», инициатива должна объединить существующие волонтерские организации, Российский Красный Крест, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Глава Росмолодежи Ксения Разуваева пояснила, что волонтеры будут обеспечивать как бытовую поддержку семей по запросам, так и морально-психологическую помощь.

Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова рассказала, что общественные приемные партии также займутся сопровождением и поддержкой семей мобилизованных, включая консультации по мерам социальной поддержки. Отдельным направлением работы станет мониторинг соблюдения социальных гарантий военнослужащим, включая кредитные каникулы, списание займов, сохранение за мобилизованными рабочих мест и так далее.

Эксперты считают, что частичная мобилизация создает для власти новые риски во взаимоотношениях с обществом. По мнению гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, власть заинтересована мотивировать и вдохновить мобилизуемых и одновременно успокоить и поддержать тех, кто остается в тылу. Однако сделать это сложно в том числе из-за многочисленных перегибов и недоработок при мобилизации. В свою очередь директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский полагает, что мобилизация усилила беспокойство в обществе, но с выводами о массовой тревожности спешить не стоит, а власть готова следить за ходом мобилизации и исправлять допущенные ошибки.

Ранее клинический психолог Илья Скворцов заявил, что родственникам получивших повестки мужчин нужно поддерживать рутину и разрешить себе эмоционально реагировать на происходящее, а также возвращаться из тревожных мыслей о потенциальных ужасных событиях и фокусироваться на настоящем. Также важно разрешать себе радоваться и внимательно отнестись к психическому и физическому здоровью, на котором могут негативно сказываться длительные переживания.