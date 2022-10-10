«Коммерсант»: 70% компаний отменили новогодние корпоративы

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В России 70% компаний отказались о проведения новогодних корпоративов, сочтя их «несвоевременными», пишет «Коммерсант» со ссылкой на предпринимателей и организаторов развлекательных мероприятий. Бизнес стал принимать такие решения вслед за властями регионов, которые вместо трат на празднества предпочли оказать материальную помощь мобилизованным и их семьям.

По словам экспертов, традиционно к началу октября уже забронированы практически все места для проведения корпоративов, однако в этом году — только 40% из них. Кроме того, остаются неподтвержденными заказы на корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса.

В одних компаниях подтвердили изданию отмену новогодних корпоративов, в других окончательного решения пока не приняли и оно будет зависеть от обстоятельств. Специалисты предполагают, что популярные площадки для проведения новогодних мероприятий год в этом году будут вынуждены снижать цены. Отмена корпоративов также приведет к падению доходов многих кассовых артистов, для которых корпоративы являются львиной долей годового заработка.

Ранее сообщалось, что в Минобороны назвали преждевременными региональные инициативы по отмене новогодних мероприятий с целью помочь российским военным. В ведомстве выразили признательность регионам за поддержку, но при этом отметили, что в настоящее время армия обладает всем необходимым оснащением в полном объеме.