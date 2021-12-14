Комитет по безопасности ГД одобрил проект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Как заявил глава комитета Василий Пискарёв, соответствующий законопроект необходимо принять в первом чтении, передаёт ТАСС. Ранее введение требования сертификатов о прививке от коронавируса в общественных местах поддержал комитет ГД по здравоохранению.

Коллеги, то, что надо принимать в первом чтении, я даже в этом не сомневаюсь. И приступать тут же к работе над поправками к законопроекту <....>. Мы законопроект разослали в регионы, на сегодня поступило 145 отзывов из субъектов РФ, все отзывы положительные, — сказал Пискарёв.

По его словам, некоторые российские субъекты уже предложили поправки в данный законопроект. Они были переданы вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая является официальным представителем правительства по этому проекту.

Ранее в Госдуму внесли два законопроекта об использовании QR-кодов для привитых от COVID и переболевших — в общественных местах и на транспорте. 13 декабря Совет Думы по инициативе комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры официально снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Позже законопроект о требовании сертификатов в общественных местах поддержал комитет Госдумы по здравоохранению.

Законопроект о QR-кодах в общественных местах должны будут рассмотреть в ГД в первом чтении 16 декабря.

В случае принятия россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли только по предъявлению QR-кода о прививке. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Предполагается, что такая норма будут действовать до 1 июня 2022 года.