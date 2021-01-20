Командир ОМОНа усыновил чеченского мальчика, приговорённого к смерти

https://static.news.ru/photo/3300b496-5b11-11eb-9970-fa163e074e61_660.jpg Юсуп Шидаев и Вячеслав Мархаев Фото: markhaev_v.m/instagram.com

Несколько лет назад командир бурятского ОМОНа, бывший член Совета Федерации Вячеслав Мархаев усыновил чеченского мальчика, которого боевики приговорили к смерти. Сейчас этот мальчик Юсуп Шидаев вырос во взрослого мужчину и теперь является представителем Рамзана Кадырова в Бурятии. Он поделился своими воспоминаниями о прошлом.

Шидаев познакомился с Мархаевым, когда ему было 11 лет во время боевых действий в чеченской деревне Белгатой. Сперва, тогда ещё совсем мальчишка, прибегал к бурятскому ОМОНу, чтобы познакомиться и посмотреть на их тренажёрный зал, который военные сами создали из подручных материалов, а после и подружился с командиром.

Делал с нами зарядку. Конечно, сначала была настороженность с обеих сторон. А потом взяло верх простое человеческое сострадание. Увидели перед собой обычного мальчишку, который ничего в жизни кроме войны не видел, — вспоминает Мархаев.

Во время боевой командировки омоновцы помогали местным жителям продуктами и медикаментами. Родители Шидаева были рады его дружбе с бойцами, однако вскоре об этом узнали и боевики, которые внесли ни в чём не повинного в чёрный список. Это означало верную гибель ребёнка.

Тогда родители мальчика попросили бойцов увезти его из Чечни в Бурятию. Омоновцы согласились и транспортировали ребёнка в Улан-Удэ. По признанию Шидаева, даже в мирном городе он часто вздрагивал от любых звуков, будучи уже привыкшим к практически постоянным боевым действиям в родном селе. Три месяца Юсуп жил то в школах, то гостил в квартирах у бойцов, которые помогли ему избежать смерти.

Позже он всё же улетел к родителям. Но каждый из бойцов готов был взять в семью Юсупа, но не у всех ребят было хорошее материальное положение. Поэтому я пригласил Юсупа к себе, — добавил Мархаев.

Посоветовавшись с родителями, Шидаев принял решение и переехал жить к командиру, который спас ему жизнь. В семье Вячеслава Юсуп сдружился со своим младшим приёмным братом, а после к военному переехал и его родной брат. Семья до сих пор живёт дружно.

О своём переезде в Бурятию Шидаев не жалеет. Здесь он закончил школу, потом поступил в институт, а позже и женился. Свою невесту он привёз из Чечни. В 2019 году Рамзан Кадыров назначил мужчину своим представителем в республике.

Что касается родных родителей Юсупа, то он не прерывал с ними общение. Уже взрослый мужчина старается регулярно навещать их. Кроме того, мама Шидаева два раза побывала в Бурятии, передаёт «Комсомольская правда».

Никогда не жалел о том, что со мной случилось. У кого-то нет семьи, а мне повезло — у меня две. Я обрёл второго отца, брата и сестёр, — подытожил представитель Кадырова в Бурятии.

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