Коллекторы не смогут забирать животных в счёт долга, если будет принят соответствующий закон. Возможность его принятия до конца 2020 года не исключил депутат Владимир Бурматов.
Председатель комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды назвал проблему изъятия домашних питомцев серьёзной и массовой,
Рассматривают как имущество животных по Гражданскому кодексу коллекторы, они изымают несчастных зверей за долги.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спасатели, чей профессиональный праздник отмечается 27 декабря, рассказали, что в последнее время им всё чаще приходится выезжать на помощь четвероногим пострадавшим. Чаще всего попадают в беду кошки, они застревают в радиаторах, не могут слезть с деревьев.
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