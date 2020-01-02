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Кандидаты в водители начнут с 1 октября по-новому сдавать практический экзамен в ГИБДД. «Площадку» и «город» больше не будут изучать в два приёма, их объединят в получасовой тест.

Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Гаишники уверены, что теперь аварий будет меньше, сообщают «Известия». Кандидаты недополучают практические навыки, которые нужны на дороге. В итоге новички устраивали аварии. За первые 10...