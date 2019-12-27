Борис Лахметкин, занимающийся коллекционированием раритетных автомобилей, усомнился в краже лимузина Сталина. Информация об исчезновении из гаража ЗИС-115, на котором ездил советский вождь, появилась в Сети.
ЗИС-115 — только один экземпляр у Вадима Задорожного. Он известен всем. Боюсь, что здесь 110-й ЗИС. Так вот ЗИС-110 — это рядовые машины. Они серийные, были даже на обслуживании в скорой помощи, — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Лахметкина.
27 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что советский автомобиль ЗИС-115 погрузили на эвакуатор с поддельными номерами и увезли. В угоне участвовали шестеро мужчин, ущерб оценивается в €2,5 миллиона. По документам средство передвижения принадлежало начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.
Как ранее писал NEWS.ru, трое неизвестных проникли в дом и связали хозяев, а после украли золотые украшения и примерно миллион рублей. Затем они угнали автомобиль Toyota и скрылись с места происшествия. Инцидент произошёл в городском округе Мытищи в деревне Погорелки.
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