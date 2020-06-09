Коллеги погибшего в результате ДТП с Ефремовым написали трогательный пост

https://static.news.ru/photo/c316653e-aa50-11ea-be1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Пучков/РИА Новости

Коллеги 57-летнего Сергея Захарова, работавшего водителем-курьером в интернет-магазине Деликатеска.ру, написали в соцсети, что запомнят Сергея скромным, немногословным, улыбчивым и светлым человеком. Он проработал в этой компании больше двух лет.

В момент трагедии Сергей уже закончил работу, за 10 минут до этого он доставил свой последний заказ, — говорится в сообщении компании в Instagram.

Руководство пообещало оказать помощь родным погибшего, а также опубликовало отзывы его клиентов. В них говорится о вежливости, внимательности, доброжелательности и пунктуальности Захарова.

Как писал NEWS.ru, актёр Михаил Ефремов и его представители связывались почти с 50 адвокатами, чтобы они представляли его интересы в суде. Однако ни один из защитников не согласился.

Дело на Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии со смертельным исходом, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время Ефремов находится дома под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что водитель фургона Сергей Захаров, в которого врезался артист, скончался в больнице. В результате столкновения он получил сильные травмы: у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.