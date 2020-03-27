https://static.news.ru/photo/c91ee5b4-7049-11ea-aa13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Общероссийская горячая линия по поддержке пожилых людей старше 65 лет заработала в Санкт-Петербурге 18 марта 2020 года. На данный момент колл-центр принимает до 6 тысяч звонков в день. Специалисты помогают гражданам почтенного возраста, оказавшимся в группе риска из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19).

Волонтёры принимают заявки от пенсионеров и маломобильных граждан. Добровольцы помогают соотечественникам купить продукты, лекарства и товары первой необходимости, говорится на сайте «Росконгресса». В ряде случаев сотрудники доставляют еду на дом. Все услуги оказываются бесплатно. За время работы колл-центр принял свыше 18 тысяч звонков, зарегистрировал более 7 тысяч заявок.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели. В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители Общественного совета (ОС) при ГУ МВД РФ по Москве посетили 27 марта 2020 года Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Делегацию возглавил зампредседателя ОС Вадим Горшенин.