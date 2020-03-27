https://static.news.ru/photo/b39a997e-703d-11ea-a30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ос.мвд.рф

Представители Общественного совета (ОС) при ГУ МВД РФ по Москве посетили 27 марта 2020 года Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Делегацию возглавил зампредседателя ОС Вадим Горшенин.

Во время визита проверяли наличие респираторов, медицинских масок, обеззараживателей воздуха, антисептиков. Всё необходимое для профилактики коронавируса нового типа (COVID-19) среди представителей зарубежья в наличии. Обитателей учреждения вскоре выдворят из РФ по решению суда. Разносчики пищи работают в специальных защитных костюмах, рассказали в пресс-службе ОС.

Сейчас ЦВСИГ заполнен на две трети. Одна из основных трудностей — государства, граждане которых должны покинуть Россию. Их власти отказываются принимать соотечественников. 27 марта группу представителей Таджикистана уже вернули обратно в Центр перед вылетом. Пока временно — до 4 апреля 2020 года. Все граждане КНР, содержавшиеся ранее в ЦВСИГ, на данный момент, депортированы в Китай.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели. В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.

NEWS.ru сообщал, что московская полиция запустила хештег #РасскажиРодителям. Акция направлена на предупреждение пожилых граждан о возможных дистанционных мошенничествах.