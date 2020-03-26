Фото: Отдел общественных связей Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве

Московская полиция запустила хештег #РасскажиРодителям. Акция направлена на предупреждение пожилых граждан о возможных дистанционных мошенничествах.

Силовики предлагают молодому поколению столичных жителей сообщить родственникам почтенного возраста, что в условиях ограничительных мер они должны сохранять бдительность.

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Злоумышленники могут воспользоваться разными приёмами для хищения денежных средств. Например, рассказать о несуществующей болезни у членов семей, о положенных социальных выплатах или надбавках к пенсиям, о снятии со счёта/карты денег.

Поэтому столичные полицейские настоятельно рекомендуют ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений, — говорится в сообщении московской полиции на странице ведомства в социальной сети Instagram.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим из-за пандемии коронавируса нового типа. Как писал NEWS.ru, пенсионеры получили материальную помощь в размере четырёх тысяч рублей и отсрочку по оплате услуг ЖКХ.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что введение жёсткого карантина в российской столице и в других городах страны из-за пандемии коронавируса пока не требуется. Действовать по примеру Италии и Испании преждевременно, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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