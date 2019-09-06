https://static.news.ru/photo/363faaf4-d075-11e9-a5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Стукалова в Instagram в посте с изображением футбольного мяча. В комментарии на вопрос подписчика она ответила «Отпустили».

Они покинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Как ранее писал News.ru, адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Юрий Падалко заявил, что в суд поступило ходатайство от представителя чиновника Дениса Пака, который пострадал во время пьяного дебоша, устроенного спортсменами в Москве.