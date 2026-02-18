Кофейный пирог с черносливом — десерт для гурманов в пост. Глубокий вкус, нежная текстура, аромат имбиря и корицы. Готовится в один микс!

У этого пирога точно есть характер. Горечь крепкого кофе, сладость меда, пряная теплота корицы и имбиря, и, наконец, глубокая, винная сладость чернослива — все эти сильные, взрослые вкусы вступают в сложный, но безупречный диалог. Получается десерт для настоящих ценителей, который не стыдно подать к праздничному столу.

200 г чернослива без косточек промываю и заливаю горячей водой на 10 минут. 200 мл крепкого заваренного кофе смешиваю с 2 ч. л. меда. В глубокой миске смешиваю 250 г муки, 100 г сахара, 0.5 ч. л. корицы, 0.5 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. соды и щепотку соли. Разбухший чернослив обсушиваю и нарезаю крупными кусочками. К сухим ингредиентам добавляю чернослив и перемешиваю. Вливаю кофейно-медовую смесь. Быстро замешиваю однородное, довольно густое тесто. Форму для выпекания (примерно 22 см) смазываю маслом и выкладываю в нее тесто, разравнивая ложкой. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут, до сухой зубочистки. Даю пирогу полностью остыть в форме, он станет более влажным и плотным. Подаю, посыпав сахарной пудрой.

