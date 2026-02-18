Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 08:54

Кофейный пирог с черносливом — десерт для гурманов в пост. Глубокий вкус, нежная текстура, аромат имбиря и корицы. Готовится в один микс!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У этого пирога точно есть характер. Горечь крепкого кофе, сладость меда, пряная теплота корицы и имбиря, и, наконец, глубокая, винная сладость чернослива — все эти сильные, взрослые вкусы вступают в сложный, но безупречный диалог. Получается десерт для настоящих ценителей, который не стыдно подать к праздничному столу.

200 г чернослива без косточек промываю и заливаю горячей водой на 10 минут. 200 мл крепкого заваренного кофе смешиваю с 2 ч. л. меда. В глубокой миске смешиваю 250 г муки, 100 г сахара, 0.5 ч. л. корицы, 0.5 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. соды и щепотку соли. Разбухший чернослив обсушиваю и нарезаю крупными кусочками. К сухим ингредиентам добавляю чернослив и перемешиваю. Вливаю кофейно-медовую смесь. Быстро замешиваю однородное, довольно густое тесто. Форму для выпекания (примерно 22 см) смазываю маслом и выкладываю в нее тесто, разравнивая ложкой. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут, до сухой зубочистки. Даю пирогу полностью остыть в форме, он станет более влажным и плотным. Подаю, посыпав сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот жареный пирог готовить проще шарлотки — кладу яблоки на сковороду и заливаю жидким тестом
Общество
Этот жареный пирог готовить проще шарлотки — кладу яблоки на сковороду и заливаю жидким тестом
Добавьте в йогурт кофе и печенье — этот «чизкейк» готовится за 15 минут
Общество
Добавьте в йогурт кофе и печенье — этот «чизкейк» готовится за 15 минут
Закуска на помидорах: фасолевый паштет с грецкими орехами и чесноком. Постный сытный изысканный рецепт за 15 минут
Общество
Закуска на помидорах: фасолевый паштет с грецкими орехами и чесноком. Постный сытный изысканный рецепт за 15 минут
Пирог «Яблочная улитка» — ароматная выпечка, от которой невозможно оторваться. Правильное тесто на молоке и масле
Общество
Пирог «Яблочная улитка» — ароматная выпечка, от которой невозможно оторваться. Правильное тесто на молоке и масле
Цветные блины: сделайте Масленицу незабываемой
Семья и жизнь
Цветные блины: сделайте Масленицу незабываемой
пироги
кофе
пост
десерты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин сливал СБУ важные данные и попал в ФСБ
Роспатент одобрил заявки Huawei на новые бренды
Названо время начала второго раунда женевских переговоров по Украине
Япония удивила цифрами по закупкам одного товара у России
Названы главные преимущества участия медиаторов в торговых сделках
«Это чушь»: Тарасова оценила шансы Петросян на олимпийское золото
Хромой увидит, крокодил заговорит: репортаж по следам секты «бога Кузи»
В России предложили ввести налог на люксовые машины
МИД России обвинил Киев в терактах против детей
Женщина с седьмым размером груди решилась на радикальный шаг
Врач назвала причины мышечных судорог
Украинские войска убили водителя в селе под Курском
«Настроены серьезно»: Зеленскому предрекли «крепкую хватку» НАБУ
Суд поставил точку в громком деле о поджоге вертолета подростками
Группа преступников похитила мужчину прямо из дома
ВСУ пришли в ужас после удара ВС РФ по складу боеприпасов для FPV-дронов
Сайт одного из московских аэропортов «сломался»
Зеленский озвучил условие вывода ВСУ из Донбасса
Россиянам объяснили, как может измениться их общение со сферой ЖКХ
Удар по командирам и атака ракет на Белгород: новости СВО к утру 18 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.