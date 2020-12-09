Коэффициент распространения COVID-19 в РФ упал до минимума с лета

https://static.news.ru/photo/e6e00c76-3ac5-11eb-96ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициенты распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории как России, так и Москвы 10 декабря оказались самыми низкими с начала осенней волны эпидемии. По стране показатель упал до 0,96, а в столице — до 0,81. Об этом стало известно после проведённых подсчётов данных, предоставленных федеральным оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В последний раз коэффициенты были на указанных уровнях 21 августа (в России) и 29 июня (в Москве). Кроме столицы, ещё в двух регионах РФ (из десяти с наибольшими цифрами по заболеваемости) указанные показатели опустились ниже единицы. Речь идёт об Архангельской области (0,99) и Свердловской области (0,99). На территории ХМАО и Нижегородской области коэффициент равен 1.

В Санкт-Петербурге показатель равен 1,01, в Красноярском крае — 1,02, в Воронежской области — 1,04, в Ростовской области — 1,07, в Подмосковье — 1,09, передаёт ТАСС.

Коэффициент распространения показывает количество человек, которое в среднем один заболевший коронавирусом успевает заразить до своей изоляции. Источник уточняет, что коэффициент использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничений, которые были введены весной. А сейчас он применяется в том числе при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с различными странами.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние 24 часа в России зарегистрировали 27 927 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные оперативного штаба. Днём ранее было зафиксировано 26 190 новых случаев заражения.

Среди новых пациентов в 18,9% случаев (5283 человека) заболевание протекает без клинических проявлений, уточняется в сообщении.