В России за сутки выявили почти 28 тысяч новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/334d7408-3ac2-11eb-86c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в России зарегистрировали 27 927 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные оперативного штаба. Днём ранее было зафиксировано 26 190 новых случаев заражения.

Среди новых пациентов в 18,9% случаев (5283 человека) заболевание протекает без клинических проявлений, уточняется в сообщении.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекцией нового типа заболели 2 569 126 россиян.

За последние сутки от COVID-19 вылечились 25 887 жителей России, спасти не удалось 562 человека.

Общее число переболевших коронавирусом россиян выросло до 2 033 669 человек, число жертв заболевания с начала пандемии увеличилось до 45 280.

В Москве за последние сутки коронавирусом заразились 6730 человек, выздоровели 5820 пациентов, 74 человека скончались. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 3774 новых случая заражения, поправились 1918 заразившихся ранее, умерли 79 петербуржцев.

Ранее NEWS.ru писал, что семеро привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V» сообщили о совершенно разном уровне антител после прививки: у кого-то антител в крови нет совсем, а у кого-то их уровень превышает норму в четыре раза.

При этом все эти люди получили вакцину против COVID-19 не в рамках пострегистрационных испытаний «Спутника V». Это исключает введение им в кровь плацебо. Тесты на антитела медики брали у них спустя три недели после повторного введения вакцины.