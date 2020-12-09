Привитые «Спутником V» рассказали о совершенно разных результатах

https://static.news.ru/photo/4bb0f8a4-3ab7-11eb-9244-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Семеро привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V» сообщили о совершенно разном уровне антител после прививки: у кого-то антител в крови нет совсем, а у кого-то их уровень превышает норму в четыре раза.

При этом все эти люди получили вакцину против COVID-19 не в рамках пострегистрационных испытаний «Спутника V». Это исключает введение им в кровь плацебо. Тесты на антитела медики брали у них спустя три недели после повторного введения вакцины, передаёт РИА Новости.

При этом привитые узнали об уровне антител с помощью разных тестов. Руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова пояснила, что на сегодняшний день не существует единых стандартов создания тест-систем.

Сейчас у нас уже зарегистрировано достаточно большое количество тест-систем на антитела. Самый большой минус этих наборов заключается в том, что пока мы не можем сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах, между собой, — сказала она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом ранее заявляла, что даже в случае, если у человека падает титр антител к коронавирусу, это не значит, что защиту он не приобрёл. По её словам, в организме сохраняются клетки памяти об иммунитете. При необходимости они могут заново начать выработку антител.

Ранее NEWS.ru писал о том, что израильские граждане получат возможность получить вакцину от COVID-19 уже в конце последнего месяца года. В планах властей делать до 60 прививок в день. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.