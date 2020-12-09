В Израиле вакцинация от коронавируса начнётся 27 декабря

https://static.news.ru/photo/812432d6-3a52-11eb-859d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Израильские граждане получат возможность получить вакцину от COVID-19 уже в конце последнего месяца года. В планах властей делать до 60 прививок в день. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Начнём вакцинацию в Израиле 27 декабря. Мы готовимся делать израильским гражданам 60 тыс. прививок в день, — написал глава правительства в Twitter.

1 ноября первый волонтёр получил израильскую вакцину от коронавируса, как сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Клинические испытания будут проводиться в течение нескольких месяцев и будут включать в себя три фазы. В первой фазе примут участие 80 здоровых волонтёров в возрасте от 18 до 55 лет. Сначала прививку сделают двум первым добровольцам и, в зависимости от их реакции, далее остальным. Испытуемые получат либо препарат, либо плацебо, после чего за ним будут наблюдать в течение нескольких недель.

По данным ВОЗ, на третьей стадии испытаний в мире сейчас всего девять вакцин, одна из них — российская «Спутник V», разработанная НИИ им. Гамалеи.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США подтвердило, что препарат для вакцинации, разработанный американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech, эффективен, сообщал NEWS.ru.