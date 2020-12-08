Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech

https://static.news.ru/photo/545c556a-3964-11eb-b0e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Препарат для вакцинации, разработанный американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech, эффективен. Подтверждение выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Об этом сказано в опубликованных документах регулятора.

В испытаниях участвовали порядка 38 тысяч человек старше 16 лет. Исследования показали, что вакцина продемонстрировала должный уровень безопасности. При этом нареканий, которые помешали бы разрешить её экстренное использование, нет.

В запланированных промежуточных и итоговых анализах эффективность вакцины после 7 дней после второй дозы составила 95% у участников, которые не болели коронавирусом ранее, и более 94% в группе участников, которые были заражены вирусом или переболели раньше, — отмечает FDA.

Вероятно, регулятор даст разрешение на использование препарата, так как клинические испытания «удовлетворяют заранее заданные критерии успеха».

В ноябре сыворотка показала эффективность в 95%. После этого спрос на неё в мире сильно вырос. Например, Великобритания решила приобрести 40 млн доз. А Евросоюз заключил с Pfizer договор, в котором речь идёт о приобретении 200 млн доз с возможностью докупить ещё 100 млн. Вакцинация населения в США должна начаться уже на этой неделе.

Как сообщал NEWS.ru, голландская компания Halix и британско-шведская AstraZeneca договорились заняться производством вакцины от коронавируса.