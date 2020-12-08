Halix подписала соглашение с AstraZeneca по производству вакцины от COVID

Голландская компания Halix и британско-шведская AstraZeneca договорились заняться производством вакцины от коронавируса.
В соответствии с данным соглашением Halix предоставит свои промышленные мощности по производству лекарственных средств на своём передовом заводе в городе Лейден, — говорится в распространённом во вторник пресс-релизе компаний.
Halix собирается расширить свою площадку двумя дополнительными линиями по производству препаратов на основе вирусного вектора, чтобы удовлетворить возросший спрос.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как сообщал NEWS.ru ранее, Fox News приводил слова представителя Pfizer, который заявил, что компания собирается выпустить лишь половину от запланированных доз вакцины из-за проблем с цепочками поставок. Известно, что Pfizer и BioNTech планировали произвести 100 млн доз к концу 2020 года. Теперь их количество сокращено в два раза — до 50 млн.