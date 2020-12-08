Halix подписала соглашение с AstraZeneca по производству вакцины от COVID

Жалобу на вердикт Киевского апелляционного суда о выдаче разрешения украинскому Ощадбанку на решение Международного коммерческого арбитража о взыскании с Москвы $1,3 млрд убытков в связи с потерей активов в Крыму украинский верховный суд отклонил. Об этом сообщатся в определении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Апелляционное производство в деле по апелляционной жалобе ЧАО «Фортуна» закрыть. Возобновить действие определения суда от 17 июля 2019 года, — сказано в документе. Решение датировано 2 декабря и не подлежит...