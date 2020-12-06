Трамп анонсировал начало вакцинации от коронавируса в США

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В США вакцинация от коронавирусной инфекции начнётся на следующей неделе. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил во время выступления в Джорджии.

Видео прямой трансляции выступления Трампа опубликовано на официальной странице его кампании в Twitter.

Они начнутся на следующей неделе, мы начнём вакцинировать, — сказал он.,

Ранее сообщалось, что компания-производитель вакцины от коронавируса Moderna, а также Pfizer подали запрос на экстренное использование препарата mRNA-1273 на территории США. По данным Pfizer, её вакцина показала 100-процентную эффективность при применении у пациентов с тяжёлым течением коронавируса. В остальных случаях эффективность препарата составила 94,1%.

Накануне Джо Байден, которого американские СМИ называют избранным президентом США, заявил, что не станет требовать от соотечественников всеобщей вакцинации от COVID-19. При этом, по его словам, на своей инаугурации он призовёт американцев носить маски в течение ста дней. Такая мера должна помочь сократить распространение инфекции, подчеркнул демократ, писал NEWS.ru.