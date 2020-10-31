В Израиле начали испытания вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e645cf8e-1c21-11eb-93df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый волонтёр получил израильскую вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Первая вакцина, разработанная институтом биологических исследований, была введена первому добровольцу в больнице «Шиба», — говорится в сообщении.

Клинические испытания будут проводиться в течение нескольких месяцев и будут включать в себя три фазы. В первой фазе примут участие 80 здоровых волонтёров в возрасте от 18 до 55 лет. Сначала прививку сделают двум первым добровольцам и, в зависимости от их реакции, далее остальным. Испытуемые получат либо препарат, либо плацебо, после чего за ним будут наблюдать в течение нескольких недель.

По данным ВОЗ, на третьей стадии испытаний в мире сейчас всего девять вакцин, одна из них — российская «Спутник V», разработанная НИИ им. Гамалеи. Среди её мировых конкурентов — препарат AZD1222, над которым работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, вакцина китайской копании CanSino Biological Inc и другие.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в течение ноября начнётся вакцинация от коронавирусной инфекции для всех желающих препаратом «Cпутник V».