Коэффициент распространения COVID-19 в РФ составил 1

https://static.news.ru/photo/9e5d2e7a-be97-11ea-8557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России, по данным на 5 июля 2020 года, составил 1. В Москве показатель достиг отметки 0,93, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В среднем по стране данное значение последний раз было равно единице 15 июня. В столице оно с 4 июня постоянно находится ниже 1, передаёт ТАСС.

Самые низкие показатели среди 10 регионов с наибольшим числом пациентов с COVID-19 фиксируют в Воронежской области — 0,84. В Ростовской области и Подмосковье, как и в Москве, они составляют 0,93, в Ханты-Мансийском автономном округе — 0,98, а в Красноярском крае — 0,95. В Иркутской и Свердловской областях коэффициент снизился до 1,03, хотя в течение недели поднимался до 1,17 и 1,22 соответственно, в Нижегородской области — до 1,04, в Санкт-Петербурге — до 1,12.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. При его значении менее единицы регион может приступать к первому этапу смягчения ограничительных мер, введённых в связи с пандемией. Если коэффициент опускается ниже 0,8 — ко второму этапу, ниже 0,5 — к третьему.

Медики выявили 6736 случаев коронавируса нового типа за последние сутки в РФ в 84 регионах страны. За всё время пандемии зарегистрирован 681 251 пациент с подтверждённым COVID-19 в 85 субъектах. Также за минувшие 24 часа скончались от COVID-19 134 жителя РФ. Число жертв заболевания в РФ достигло 10 161.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заразились COVID-19 свыше 11,2 млн человек, более 530 тысяч скончались. РФ занимает третью строчку по количеству заболевших. На первом месте США — 2 839 542 инфицированных (129 676 умерло, 894 325 выздоровело), на втором Бразилия — 1 577 004 (990 731 выздоровело, умерло 64 265). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев COVID-19 в Папуа Новой Гвинее — 11 случаев. Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество пациентов, выписанных из больниц по выздоровлении от коронавируса по всему миру, превысило 6 млн человек.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день от COVID-19 вылечился 6 065 541 человек. За время пандемии от инфекции скончались 530,8 тысячи человек. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн.