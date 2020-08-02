Коэффициент распространения COVID-19 в РФ составил 0,98

https://static.news.ru/photo/d198d1f6-d498-11ea-a5d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ держится на уровне ниже единицы. По данным на утро 2 августа 2020 года показатель фиксируется на уровне 0,98, следует из подсчётов на основе данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В среднем по стране коэффициент, отражающий темпы распространения недуга, не превышает единицу с 14 июля.

В 7 из 10 субъектов с наибольшим числом заражённых этот показатель ниже 1: в Нижегородской, Иркутской и Свердловской областях — 0,89, в Челябинской области — 0,9, в Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае — 0,92, в Санкт-Петербурге — 0,95.

В Москве и Ростовской области показатель равен 1. В Мособласти, где последние две недели суточная заболеваемость упала до 150–160, показатель составляет 1,1.

Медики выявили 5427 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 85 регионах страны. Из них 1565 граждан (28,8%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране зарегистрировали 850 870 заражённых коронавирусной инфекцией нового типа в 85 субъектах. За минувшие 24 часа скончались 70 человек. За всё время пандемии от COVID-19 погибли 14 128 заболевших. Кроме того, за последние сутки выздоровели 3649 пациентов. Всего в РФ поправились 650 173 жителя.

В мире за всё время заболели COVID-19 17 853 948 человек. Из них умерли 685 102. Исцелились — 10 560 196. Лидером по числу инфицированных остаются США — 4 620 502. Далее идут Бразилия (2 707 877) и Индия (1 750 723). Россия — на четвёртой строчке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что опасности возникновения второй волны заражения коронавирусом в Москве практически нет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в первую волну распространения инфекции в Москве выявлялось ежедневно около 6,5 тысячи новых случаев заражения. В настоящее время этот показатель в 10 раз ниже.