Коц объяснил, почему выдвинул Путина в президенты Военкор Коц: Путина выдвинули в президенты РФ из-за человеческой справедливости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Одной из причин, по которой российский лидер Владимир Путин должен снова стать президентом России, является человеческая справедливость, считает военный корреспондент Александр Коц. Как написал журналист в Telegram-канале, глава государства бросил вызов увядающему миропорядку и «президент Победы» может быть только один.

Много было сказано и о достоинствах Владимира Владимировича, и о его качествах управленца, и о том, как похорошела Россия при Путине. Но есть еще одна причина, по которой он снова должен стать президентом. Это простая человеческая справедливость, — высказался Коц.

По мнению корреспондента, «замены» в руководстве страны просто неуместны, пока идет борьба за сохранение российской государственности. Коц подчеркнул, что парад Победы после окончания специальной военной операции должен принимать тот, кто ее начал.

При чем здесь справедливость? При том, что будет несправедливо, если парад Победы на Крещатике будет принимать не тот, кто все это начал. Президент Победы может быть только один, — заявил журналист.

Ранее группа избирателей в концертном зале «Зарядье» поддержала самовыдвижение Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Они единогласно проголосовали за действующего главу государства. После голосования с гимном РФ выступил певец SHAMAN.