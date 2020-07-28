Кобылкин станет главой совета директоров Росгеологии

https://static.news.ru/photo/1e32080c-d0ed-11ea-8635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в ближайшее время возглавит совет директоров холдинга «Росгеология».

Посетили сегодня несколько заводов, для меня важно было посетить завод, который состоит в структуре Росгеологии, потому что я скоро совсем возглавлю совет директоров Росгеологии, — сообщил Кобылкин в ходе рабочей поездки в Тверскую область, передаёт ТАСС.

Известно, что в настоящее время в совет директоров холдинга входят семь человек, в том числе сам Кобылкин. Главой совета является экс-зампред правительства Алексей Гордеев.

Росгеология — единственный исполнитель госзаказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы России. 100% капитала общества находится в собственности государства. Холдинг объединяет свыше 60 геологических предприятий, которые работают более чем в 40 регионах РФ и за рубежом.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство сделает «всё возможное», чтобы «Норникель» извлёк из ЧС в Норильске все соответствующие выводы.