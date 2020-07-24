Минприроды сделает всё, чтобы «Норникель» сделал выводы из ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/dc78a01a-cd90-11ea-a0d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: nornickel.ru

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство сделает «всё возможное», чтобы «Норникель» извлёк из ЧС в Норильске все соответствующие выводы.

Министерство природных ресурсов сделает всё возможное, чтобы компания «Норильский никель» из этой трагедии, из этой катастрофы извлекла соответствующие выводы, — сказал он на заседании Совфеда.

Кобылкин привёл слова представительницы коренных народов, которые проживают в регионе аварии, в которых говорится, что ЧП является чрезвычайной ситуацией для России и трагедией для народа. Многие из тех, кто жили вокруг этих рек, никогда не смогут продать рыбу.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, попросила Кобылкина обеспечить «жёсткий контроль» за реализацией устранения последствий аварии.

В конце мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В «Норникеле» не согласились с методикой расчёта и предложили провести совместные консультации по этому вопросу.

Как ранее писал NEWS.ru, независимую экспертизу в связи с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска проведёт компания ERM. Об этом сообщили в «Норникеле».