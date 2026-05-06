Клумба скучает и «плоская»: добавьте цветы-свечки — и сад сразу выглядит как дизайнерский

Если цветник кажется обычным и не цепляет взгляд, выручат вертикальные акценты. Цветы-свечки работают как «восклицательные знаки»: добавляют объем, глубину и делают композицию живее. При этом есть варианты без экзотики — зимуют отлично и не перерастают полметра.

Лиатрис колосковый (сорт Kobold) — находка для солнца. Его пушистая «свеча» распускается сверху вниз, без пустых участков, и цветет в июле розово-фиолетовыми колосками. Уход минимальный, выглядит аккуратно.

Астильба из серии Younique (Pink, White, Ruby Red) дает мягкие метелки-свечки до 40 см. Любит полутень и влагу, цветет с июня по август и спокойно переносит морозы.

Наперстянка, компактный гибрид вроде Dalmatian, подойдет тем, кто любит колокольчики. Высота до 40–50 см, зацветает уже в первый сезон, к почве нетребовательна и зимует без укрытия.

Сочетайте эти три вида — и даже маленькая клумба будет выглядеть продуманно и эффектно.

