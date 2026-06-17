Клубника в собственном соку: вот почему я не делаю варенье уже три года

Клубника в собственном соку: вот почему я не делаю варенье уже три года

Я перепробовал кучу рецептов, но этот стал моим коронным. Ягоды как живые, сироп прозрачный и ароматный. Идеально для блинчиков и пропитки коржей.

Ингредиенты

Клубника — 1 кг, сахар-песок — 300 г, лимонная кислота — 0,25 ч. л.

Как готовлю

Сначала перебираю ягоды. Беру только крепкие, сухие и плотные — все мягкое и мятое сразу в компот, иначе в банке будет каша. Мою их аккуратно, прямо в миске с водой, потом откидываю на дуршлаг. Важный момент: чашелистики удаляю только после мытья, чтобы ягоды не набрали лишнюю воду. Раскладываю их на полотенце и даю полностью обсохнуть. Тем временем пересыпаю сухую клубнику сахаром слоями в глубокой миске.

Оставляю на 4–6 часов в прохладном месте. За это время ягоды пустят сок, а сахар почти растворится. Раскладываю клубнику вместе с сиропом по горячим стерилизованным банкам, не доходя 1 см до края. Сверху сыплю щепотку лимонной кислоты в каждую.

Банки прикрываю крышками и ставлю в кастрюлю с тканевой салфеткой на дне. Заливаю теплой водой по плечики и стерилизую 10 минут после закипания. Достаю, закатываю и переворачиваю.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Зимой открываю, а ягоды — одна к одной, упругие, будто только с грядки. Сироп прозрачный, не мутный. Советую добавлять в сырники — жена говорит, вкуснее джема из магазина.