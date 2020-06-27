Клишас заявил об отсутствии нарушений, способных изменить итог голосования

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ не зафиксировано нарушений, из-за которых его результаты могут быть признаны недействительными.
Об этом он
Но нарушений, которые бы вели к тому, что можно было бы признать недействительными результаты на тех или иных участках, нет, — заявил член Совфеда.
По его словам, организация голосования проведена на высоком уровне не только в столице, но и в других субъектах.
Никто не чинит никаких препятствий, — поделился он.
Клишас добавил, что сейчас «происходит историческое событие», так как россияне будут жить по этим поправкам «достаточно долго»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что избирательные участки для общероссийского голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ отвечают требованиям эпидемиологической безопасности.
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