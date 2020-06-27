Клишас заявил об отсутствии нарушений, способных изменить итог голосования

https://static.news.ru/photo/2065ee58-b893-11ea-8de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ не зафиксировано нарушений, из-за которых его результаты могут быть признаны недействительными.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, об отсутствии таких нарушений сообщают наблюдатели по всей стране. Клишас отметил, что «какие-то шероховатости» имеют место быть, но как правило они касаются вопроса информирования граждан.

Но нарушений, которые бы вели к тому, что можно было бы признать недействительными результаты на тех или иных участках, нет, — заявил член Совфеда.

По его словам, организация голосования проведена на высоком уровне не только в столице, но и в других субъектах.

Никто не чинит никаких препятствий, — поделился он.

Клишас добавил, что сейчас «происходит историческое событие», так как россияне будут жить по этим поправкам «достаточно долго», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что избирательные участки для общероссийского голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ отвечают требованиям эпидемиологической безопасности.