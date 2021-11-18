Клишас заявил о соответствии QR-кодов нормам Конституции

Права и свободы россиян, согласно Конституции, могут быть ограничены федеральным законом в ряде случаев, в соответствии с чёткими критериями и «только в той мере, в какой это необходимо». Об этом «Парламентской газете» заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя намерение властей запретить допуск граждан без QR-кодов в учреждения, магазины, кафе и на массовые мероприятия.

Сенатор сослался на часть 3 статьи 55 Конституции, которая позволяет ограничивать права и свободы граждан в необходимой для защиты здоровья мере. Клишас уточнил, что по части 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека каждого можно подвергнуть лишь тем ограничениям, «которые обеспечивают должное признание и уважение прав и свобод других, удовлетворение справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».

Таким образом, указанные нормы прямо говорят — если соблюдена правовая форма ограничений, то есть принятие закона, и такие ограничения преследуют легитимную цель (а в Конституции и в Декларации речь идёт об уважении прав других лиц), их введение возможно, — пояснил Клишас.

Он добавил, что ограничения могут устанавливаться в форме федерального закона и вводиться «только в определённых, общественно значимых целях». Также важным аспектом является то, что ограничения должны соответствовать критерию соразмерности, выработанному в практике Конституционного суда России. Так, федеральный законодатель не может посягать на само существо того или иного права, государство обязано использовать только необходимые меры, а ограничения должны быть справедливыми, адекватными и пропорциональными.

Ранее депутат КПРФ Сергей Обухов заявил, что введение QR-кодов в России свидетельствует о нарушении Конституции страны. По словам парламентария, налицо попытка «санитарного переворота».

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые требуют наличия QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в транспорте и общественных местах. Предлагаемые меры связаны со сложной ситуацией с COVID-19 и будут действовать до 1 июня 2022 года, уточняется на сайте правительства. Решение об использовании QR-кодов и объектах, где они потребуются, будут самостоятельно принимать власти каждого региона. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт.