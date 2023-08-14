Клиники Хайдарова начали предлагать компенсации за неудачные операции Адвокат Сенина: клиники Хайдарова предложили компенсации трем пострадавшим

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Тимур Хайдаров

В клиниках пластического хирурга Тимура Хайдарова трем пострадавшим из-за неудачной пластики предложили компенсацию, рассказала адвокат Елена Сенина, которая занимается делом певиц Славы (Анастасия Сланевская) и Любови Успенской. Комментируя ситуацию KP.RU, юрист отметила, что получение выплат — не главная цель иска. Знаменитости хотят проверить законность деятельности пластического хирурга и его клиник.

Компенсация не является единственной целью. И Слава, и Любовь Успенская ставят перед собой задачу проверить правовым путем все информацию о клиниках Хайдарова, поступившую за последние три недели, чтобы сделать вывод о законности функционирования как данных учреждений, так и отдельно взятого хирурга, — уточнила адвокат.

По словам Сениной, заявление подписали 52 человека. Кроме того, чисто пострадавших от рук звездного хирурга продолжает расти. Адвокат создала инициативную группу — теперь жертвы неудачной пластики могут общаться и делиться последними новостями. Юрист обратилась в 22 инстанции — от минздрава до генеральной прокуратуры — благодаря чему дело сдвинулось с мертвой точки.

Челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин ранее пожаловался на неудачную пластику ягодиц, которую ему сделал Хайдаров. Он заявил, что решился на операцию в 2017 году. Мужчина уточнил, что итогом стали кривые ягодицы — одна оказалась выше другой. Кроме того, после пластики началось гнойное воспаление.