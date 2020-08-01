Клинические испытания российской вакцины от коронавируса завершены

https://static.news.ru/photo/9e32e450-d3cb-11ea-80de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Storz/imagebroker.com/Global Look Press

Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи, завершены. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас началась подготовка документов для регистрации препарата.

Первыми вакцину получат люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и ещё будет параллельно [наблюдение], [оно] начнется параллельно с вакцинацией особых групп — это в первую очередь медики и учителя, и пойдут ещё наблюдения за вакцинированными пациентами, — цитирует главу Минздрава ТАСС.

Более массовое вакцинирование населения начнется с октября, уточнил Мурашко.

Предполагается, что вакцина от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот 15 августа. Сейчас препарат проходит экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После необходимых проверок документы на регистрацию поступят в Минздрав. Ещё 5–7 дней займёт проверка в Росздравнадзоре.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности.