Климатологи пообещали россиянам аномальную жару

https://static.news.ru/photo/3cb44a6a-b553-11eb-ae4a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В регионах России со следующей недели установится летняя погода. Об этом климатологи рассказали журналистам «Известий».

В понедельник будет до 29 градусов, во вторник — до 27. Это даже теплее, чем в июле, — сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Аномально тёплая погода наблюдается в Санкт-Петербурге, 13 мая дневная температура там достигла +27,5 градусов. Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков отметил, что такой показатель для города в это время нетипичен и Петербург даже обошёл по дневной температуре Москву и субтропический Сочи.

Летние температуры в средней полосе России будут выше климатической нормы. Об этом заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По её словам, в среднем за месяц отклонение может достичь трёх градусов. Она подчеркнула, что будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие. По её словам, несмотря на это, нельзя сказать, что каждый последующий сезон температуры будут расти.

Сказать, что в 2022 году лето будет ещё теплее, чем в этом году, неправильно, — отметила синоптик.

Ранее стало известно, что тёплая погода захватит всю европейскую часть России ко вторнику. Очаг тепла сохранится в Уральском и Приволжском федеральных округах, а со вторника тепло придёт в Центральный федеральный округ.