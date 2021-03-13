Климатолог рассказал об аномалии, которая изменит жизнь в Москве

https://static.news.ru/photo/0a7fa38a-853f-11eb-ac80-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы уже в ближайшие 10–20 лет почувствуют на себе климатические аномалии, способные изменить их жизнь. Об этом заявил климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

По его словам, москвичи будут вынуждены сменить гардероб из-за глобального потепления.

Оно будет небольшое и плавное, а также будет характеризоваться перепадами температур. Мы должны быть готовы к резким изменениям погодных условий. Поэтому одежда должна быть более универсальной: пригодной одновременно для дождя, снега, ветра и метели, — цитирует специалиста телеканал «Москва 24».

Карнаухов указал, что климат уже изменился. Произошло это «за последние десятилетия», москвичи вынуждено меняли гардероб под эти перемены. В частности, резкая смена морозов и оттепелей заставила горожан носить водонепроницаемую обувь. Кроме того, нынешнее поколение столичных жителей стало использовать зимой зонт. Летние изменения климата тоже отразится на одежде, считает Карнаухов.

Летом мы должны быть готовы к аномальной жаре, как было в 2010 году. Жара в 25–40 градусов в Москве довольно реальна. Нужна одежда, которая, с одной стороны, дышит, а с другой — не промокает, например, с мембранами, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о текущей климатической ситуации на планете и её перспективах. Он отметил, что глобальное потепление неизбежно, но бояться его не стоит. По словам Вильфанда, основное влияние на состояние климата оказывает антропогенный фактор, и в меньшей степени — природный. Это ведёт к потеплению, и других вариантов быть не может.