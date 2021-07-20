Климатолог предсказал частые наводнения в Европе

Климатические изменения приведут к тому, что наводнения, обрушившиеся на Германию, Австрию и Бельгию, будут происходить чаще. Об этом телеканалу «360» рассказал директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семёнов.

Он сообщил, что к наводнениям в Европе, унёсшим жизни сотни людей, привело потепление Средиземного моря, откуда приходят циклоны. Теперь они несут больше влаги, что и приводит к сильным осадкам.

Случится катастрофа или нет, это больше зависит от готовности властей, инфраструктуры, чрезвычайных служб и так далее. Такие продолжительные осадки, которые могут привести к наводнениям, будут встречаться в будущем чаще, — цитирует его телеканал.

Семёнов добавил, что уже сейчас нужно осознавать масштаб возможных бедствий, количество осадков и готовить инфраструктуру: русла рек, ливневую канализацию и прочее.

Минобороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны. 850 солдат бундесвера задействованы для ликвидации последствий разгула стихии. Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Нидерландах и Бельгии.

Член Партии пиратов Германии Грегори Энгельс считает, что причиной разрушительных стихийных бедствий стали глобальные изменения климата. Он подчеркнул, что число подобных катаклизмов в мире только растёт. Политик отметил, что такого наводнения никогда не было в Германии.