Классные руководители во всех школах РФ получат дополнительные выплаты

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Правительство постановило выплачивать педагогам всех российских школ дополнительные 5 тысяч рублей в месяц за работу классными руководителями.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ. <...> Согласно документу, вознаграждение в 5 тыс. рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким, например, как МИД, министерство культуры, министерство транспорта, МЧС, — сообщили в правительстве.

В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил ввести специальные выплаты для школьных учителей за классное руководство в размере 5 тысяч рублей в месяц. Новые меры поддержки не должны заменять те выплаты, которые полагаются классным руководителям по решению региональных властей.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что на начало 2020 года насчитывалось около 830 классных руководителей в школах по всей стране.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки приняли решение перевести всех учащихся школ и вузов на дистанционное обучение.