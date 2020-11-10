Московских студентов перевели на дистанционку

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 ноября на два месяца студенты городских вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение в рамках борьбы с распространением коронавируса. Учредителям федеральных и частных учебных заведений рекомендовано принять аналогичные решения.

Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей, — говорится в сообщении на сайте Собянина.

Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года. Транспортные карты учащихся, переведённых на дистанционное обучение, будут на это время заблокированы. Мэр столицы также порекомендовал школьникам и студентам соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы ужесточили меры по противодействию распространению коронавирусу, в том числе запретили ресторанам, кафе, ночным клубам и барам обслуживать посетителей в ночное время. Все столичные развлекательные заведения и предприятия общественного питания перестанут принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Ограничения не распространяются на торговлю навынос, а также на курьерские доставки. Введённые меры будут действовать по меньшей мере до 15 января 2021 года.

Среди других мер власти города обязывают театры, кинозалы и концертные площадки ограничить наполняемость мероприятий в 25% от максимальной вместимости помещений, запрещают проводить спортивные мероприятия без согласования с департаментом спорта Москвы и местным управлением Роспотребнадзора, останавливают работу детских лагерей, детских комнат в ТРЦ и детских уголков.