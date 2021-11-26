Отзыв Родины: на Урале взбунтовались мигранты, которых не пускают домой

Несколько недель в Магнитогорске протестуют рабочие филиала китайской компании Sinosteel Equipment & Engineering, занятые на возведении объектов Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Строители, являющиеся гражданами КНР, выходили на улицу, требуя вернуться на родину. По одной из версий, они хотят попасть в Китай, чтобы сделать там прививки против COVID-19, так как не доверяют российским вакцинам. Однако улететь домой у них не получается из-за строгих антипандемийных требований Пекина и обязательств работодателя перед российским заказчиком. Силовики акции протеста рабочих в Челябинской области не разгоняли, но объявили их «организатором» местного корреспондента Илью Московца, который фотографировал участников и общался с ними. Мировой суд оштрафовал журналиста, который вместе с коллегами воспринял случившееся как месть за профессиональную деятельность и освещение острых тем. Подробности — в материале NEWS.ru.

Слышен на Урале голос Янцзы

Протесты китайских рабочих в Магнитогорске, требовавших вернуться домой, проходили почти весь последний месяц. По сообщению региональных СМИ, строители нового производственного комплекса ММК выходили на улицы города 9 ноября , 12 ноября , 19 ноября и 20 ноября. Всякий раз собрания протестующих сопровождали сотрудники полиции и Росгвардии, но в происходящее не вмешивались, да и протестующие вели себя мирно.

По данным издания Mgorsk.ru, желание улететь в КНР выразили 300 человек, но на улицу вышли не более 50 сотрудников ООО «Синостил Эквипмент и Инжиниринг Ко., ЛТД». Это дочернее предприятие китайской корпорации Sinosteel Equipment & Engineering, которое выступает генеральным проектировщиком строящегося комплекса коксовой батареи № 12 на ММК. Стоимость проекта — 67 млрд рублей. Запуск первой очереди намечен на 2022 год, второй — на 2023-й.

Как сообщили NEWS.ru информированные источники в Магнитогорске, у компании, которая задействовала китайский персонал, с ММК подписан договор на выполнение работ до июля 2022 года, поэтому вряд ли трудящиеся из Поднебесной смогут покинуть Россию до этого времени.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По одной из версий, китайцы не могут улететь домой, чтобы сделать прививку против COVID-19 у себя в стране. Как рассказал NEWS.ru общавшийся с протестующими магнитогорский журналист Илья Московец, вышедших на улицу строителей якобы отстранили от работы: «Их начальник (китаец) почему-то не идёт им навстречу и не договаривается хотя бы о том, чтобы из КНР им привезли партию их вакцины. Российскими вакцинами они не могут привиться по каким-то неведомым мне китайским законам».

В ООО «Синостил Эквипмент и Инжиниринг Ко., ЛТД» не подтвердили эту информацию. Глава компании У Шэн пояснил, что некоторые строители ещё в России переболели COVID-19 и сейчас они «выражают опасение за повторное заражение коронавирусом при длительном пребывании в РФ». Именно это стало причиной сходов в Магнитогорске.

По противоэпидемиологической политике ранее инфицированный и перенёсший заболевание по истечении трёх месяцев по представленным результатам анализов, соответствующих противоэпидемиологическому требованию КНР, может подать заявку на возврат в КНР. При этом рейсы в КНР часто аннулируются из-за большого количества выявленных больных коронавирусом. По этой причине определить точную дату возврата не представляется возможным, — заявил У Шэн.

Источник NEWS.ru в администрации Магнитогорска заверил, что недавно иностранные работники встречались с представителями китайского консульства. После этого, по его словам, ситуация «постепенно улаживается»:

Китайцы обещали самостоятельно уладить проблемы, потому что речь идёт об их контрактных обязательствах перед ММК. После подключения дипломатов КНР никто никуда не уехал, все работники остались в Магнитогорске. Отправка их на родину усложняется из-за пандемийных ограничений. Эти выступления не повлияют на реализацию проекта или обострение ситуации в городе и области.

Собеседник NEWS.ru заявил, что к организации китайских протестов имел отношение упомянутый фотокорреспондент местного издания «Верстов.инфо» Илья Московец. Он, по словам чиновника, «распечатывал и раздавал китайцам плакаты с требованием вернуться домой». За это на него составили административные протоколы за организацию митинга по ч. 2 ст. 20.2 КоАП.

Пытаются вылепить оппозиционера

Сам Илья Московец, как рассказали его коллеги, не имел никакого отношения к выступлениям китайцев в Магнитогорске. Во время схода 19 ноября он сфотографировал протестующих и попытался пообщаться с ними с помощью онлайн-переводчика. После этого ему позвонил замначальника отдела полиции «Ленинский» Асылхан Куйшибаев и пригласил «на беседу».

Встреча состоялась 22 ноября, где на Московца составили два административных протокола о якобы организации митингов 19 и 20 ноября, хотя на втором сходе корреспондент издания «Верстов.инфо» не присутствовал. Силовики сочли, что он раздавал протестующим плакаты с надписью «Я хочу вернуться в Китай», ссылаясь на показания двух свидетелей — одного из задержанных иностранных рабочих и некоего сотрудника ЧОП «Русич».

Коллеги журналиста сомневаются, что первый дал реальные показания, потому что протестовавшие не владеют русским языком и вполне возможно, что задержанному подсунули бумагу с заранее заготовленными «показаниями» на подпись, не объяснив, о чём там идёт речь. Второй же свидетель, как полагают общественные защитники корреспондента, может действовать в интересах руководства компании или местных элит, которым выгодно представить дело так, будто китайские строители организовались не самостоятельно, а их кто-то «подначивает извне».

Илья Московец/verstov.info

По первому протоколу 23 ноября Илью Московца оштрафовали на 20 тысяч рублей, защита фотокорреспондента намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции. Второе административное дело мировой судья будет рассматривать 2 декабря.

Как пояснил NEWS.ru сам журналист, по версии полиции, он раздавал листовки 19 ноября, а на следующий день делал это в 07:30 возле промышленной зоны, которая находится в другом конце города от места его проживания. Там Московец якобы передал одному из китайцев пачку бумаги, после чего сел в маршрутку и уехал. Кроме того, в материалах дела есть множество несостыковок.

19 ноября ни полицейские, ни китайцы не видели, что именно я раздавал какие-то листовки. Нет этого и на видеозаписях. Опознал меня только охранник, который находился на расстоянии около 50 метров. Важный нюанс: редакционное задание [осветить протесты китайцев] я получил за полчаса, как раз мне понадобилось столько времени, чтобы добраться до митингующих. Да и в редакции из-за ремонта нет возможности что-либо распечатать на принтере, который стоит и пылится на полу. Этот же охранник меня опознал и на следующий день. Хотя полицейские уверяли, что есть неопровержимые видеодоказательства. Охранник так и не смог в суде объяснить, почему он не попытался вызвать полицию или задержать человека, который якобы контактировал с иностранцами. Естественно, этот момент передачи он не зафиксировал на телефон, что опять же довольно странно. Всё с его слов. Интересно было и пояснение полицейских на судебном заседании. Дело в том, что свои объяснения охранник дал полиции накануне [первого заседания суда], 22 ноября. Его опрашивали в рамках административного производства. Но на суде правоохранители заявили, что само административное производство было возбуждено на основании тех самых пояснений охранника. Илья Московец фотокорреспондент магнитогорского издания «Верстов.инфо» фотокорреспондент магнитогорского издания «Верстов.инфо»

По мнению журналиста, его административные дела — это «личная неприязнь некоторых высокопоставленных полицейских». Как говорит Московец, издание, где он работает, старается освещать все события в городе, в том числе и скандалы, связанные с правоохранительными органами. И теперь из фотокорреспондента «зачем-то пытаются вылепить оппозиционера».

Илья Московец/verstov.info

В конце января Илью Московца уже задерживали на оппозиционной уличной акции 31 января. Силовики объясняли свои действия тем, что не обнаружили у журналиста «опознавательных знаков» работника СМИ, хотя у него был соответствующий бейдж.

В защиту фотокорреспондента вступились в Профсоюзе журналистов и работников СМИ. По словам представителя организации Игоря Ясина, штраф, наложенный на уральского фотокорреспондента, должен быть отменён, а китайским рабочим — предоставлена возможность вернуться домой.

Это возмутительный случай преследования журналиста за его работу. Профсоюз уже несколько лет занимается мониторингом нарушения прав репортёров, освещающих различные протесты и резонансные общественные события. В начале года мы зафиксировали огромный всплеск таких нарушений в связи с протестными акциями по всей стране. Журналистов задерживают, мешают их работе, применяют насилие и даже судят якобы за участие в несогласованных акциях, подвергают аресту и штрафуют. В этом случае журналиста вообще обвиняют в организации акции, не имея на то никаких оснований. Игорь Ясин активист Профсоюза журналистов активист Профсоюза журналистов

По мнению активиста, местные власти не решают реальные проблемы и конфликты, пытаясь лишь «скрыть происходящее и помешать огласке с помощью давления на СМИ».