Кирилл и Мефодий: солунские братья у истоков славянского единства

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Что общего у русских, поляков, болгар, чехов, сербов? Конечно же происхождение, все эти народы — славяне. Один славянин, пусть в самых общих чертах, но сможет понять другого — их языки очень близки и культура очень схожа. Значительная часть славян исповедует православную веру. Хотя сейчас пути разных славянских народов разошлись, когда-то все они были едины. А у истоков этого единства стояли два великих славянских просветителя: братья Кирилл и Мефодий.

Начало славянского мира

14 февраля славянский мир празднует День памяти Кирилла и Мефодия — славянских просветителей, создателей кириллицы. В те далекие времена еще не было Древней Руси, но уже существовали первые славянские государства: Болгарская держава и Великая Моравия. Самой развитой, могущественной и богатой державой считалась Византийская империя. Именно там, в городе Фессалоники в семье офицера в 815 году родился старший брат Мефодий, а в 827 году младший брат Константин (Кириллом он стал, приняв монашество). Были они, скорее всего, греками, хотя есть свидетельства и в пользу славянского происхождения.

Хотя Фессалоники считались греческим городом, большая часть его населения в то время была славянским. Так получилось из-за того, что в середине VI века славяне начали переселяться на юг и всего за сто лет заселили большую часть Балкан. Славянские племена, ранее бывшие частью германо-славянской племенной общности, превратились в отдельный народ, говорящий на своем, славянском языке.

Происходило это примерно в V веке в районе современной Чехии. Там на плодородных равнинах Богемии и Моравии, отличающихся мягким климатом и изобильными плодами земли, число славян умножилось многократно, после чего отдельные племена начали движение на три стороны света. Писатель Юрий Лощиц так рассказывал об этом великом переселении:

Отряды славянских военных переселенцев из Македонии спустились в Фессалию, Аттику, добрались до Коринфа, проникли на Пелопоннес, в область древней Спарты, повсеместно оседая на прочное жительство, давая свои наименования сёлам и урочищам. И ещё 200 лет после этого византийский Пелопоннес будет объясняться по-славянски.

Часть славян ушла на юг. Они стали предками современных болгар и сербов. Другие отправились на север, где поселились на побережье Балтийского моря в районе современных Северной Германии и Польши. Кстати, в немецком Мекленбурге находился славянский «Старый город», который германские завоеватели назвали Старгард. Впоследствии потомки этих славян переселятся на восток, где на реке Волхов построят «новый город» — Новгород, с которого начнется история русского государства.

Третьи племена пошли на восток, они дошли до реки Днепр, где основали Киев. Но самое интересное было в том, что в те годы славянский язык еще не успел разделиться и поэтому язык славян, обитавших в Фессалониках, был без перевода понятен славянам Болгарии, Моравии, будущих Польши и Руси. Этот язык называли солунский диалект славянского, ведь слово Фессалоники славяне переиначили в Солунь. Так что в историю Кирилл и Мефодий вошли под именем солунские братья.

Язык того времени дошел до наших дней в почти неизменном виде. Это старославянский язык церковных книг. Поэтому открывая старинную Библию, переведенную Кириллом и Мефодием, мы произносим те же слова, с помощью которых общались наши далекие предки в дни еще не исчезнувшего, изначального славянского единства.

Фото: Wikimedia «Кирилл и Мефодий», картина Яна Матейко, 1885 г

Годы учебы

Кирилл и Мефодий получили превосходное образование и сделали блестящую карьеру. Мефодий продвинулся на государственной службе, став наместником в Македонии, а Кирилл обучался в придворной школе, которая вскоре стала основой для создания Константинопольского университета — старейшего в мире. Когда Кирилл стал старше, его за достигнутые успехи приставили к маленькому императору Михаилу III — помогать будущему правителю в постижении наук.

Обучали тогда очень серьезно. Всякий ученик обязан был по просьбе учителя быстро составить фонетический «портрет» любой из букв родного алфавита, то есть объяснить, как именно участвуют в её произнесении гортань, язык, зубы и губы. Он должен был знать отличия и особенности любой части речи, легко разбираться в падежах и числах, в лицах, числах, временах и наклонениях глагола, иметь представление о композиционном построении предложения, то есть о синтаксисе.

Эти знания очень пригодились Кириллу позднее, когда ему пришлось заниматься славянским алфавитом, а для этого в деталях разобраться в том, чем же отличаются славянские звуки от греческих, а, следовательно, как лучше передать их в письме.

Помимо греческого и славянского языков, знакомых с детства, Кирилл освоил латынь, сирийский и древнееврейский языки. Исследование риторического искусства на примере самых выдающихся ораторов античности от Демосфена до Цицерона дало Кириллу виртуозное владение словом. Он научился просто и понятно рассказывать о сложном, донести свою мысль и до высокородного вельможи, и до простого сельского пахаря. Точным наукам Кирилла учил сам Лев Математик, выдающийся византийский ученый, первый ректор Константинопольского университета.

По приказу императора

С 850-х годов Кирилла перевели на дипломатическую работу. Убедительность его речей и знание множества языков были лучшей рекомендацией. К тому же при дворе занимал высокий пост логофета Феоктист, друг семьи солунских братьев. Он оказывал им всяческое покровительство.

Кирилл побывал с миссиями в арабском Халифате, при дворе хазарского кагана и в землях днепровских славян. Всюду младшего брата сопровождал старший — Мефодий. Он к тому времени уже отошел от мирских дел и принял монашеский постриг.

Тогда же Кирилл и Мефодий начали проявлять интерес к славянам, живущим за пределами Византии, прежде всего к ближним болгарам, постоянно угрожавшим границам империи и далеким мораванам, о которых в Константинополе говорили так:

Князь их Ростислав княжит в Моравии уже без малого 20 лет. Он племянник князя Моймира, а мужественный Моймир первым в своём роду не захотел покоряться немцам, потому что немцы таковы, что всегда им мало своего и хотят держать моравлян и всех других славян — тех же чехов, сорбов, хорутан и вислян — за покорное стадо. Людовик Немецкий не таков, чтобы спускать обиды — снова начал готовиться ратью на моравлян. А потому Ростислав отправил письмо в Рим, прося папу Николая о духовной защите против немца. Только какой дождёшься от него помощи, если, оказывается, этот папа на самом деле посажен на престол родителем короля, Людовиком I, — пишет биограф солунских братьев Юрий Лощиц.

А это значило, что для Византии открываются очень интересные перспективы. Великая Моравия нуждается в помощи, которую ей может оказать только Византия. Это был вызов, сложная, но почетная задача для такого опытного дипломата, каким был Кирилл.

Фото: Wikimedia Древнейшие предполагаемые изображения Кирилла и Мефодия

Болгарская держава

Переселение славян на Балканы и в Грецию вызвало множество проблем в Византийской империи. Славяне не просто отобрали греческие земли и сами поселились там, они создали собственное государство.

Болгарская держава образовалась в результате союза славян с тюркским племенем булгар, бежавшим на Дунай от захватчиков хазар. Тюрки очень быстро оказались ассимилированы и растворились среди славянского большинства, оставив болгарам лишь свое имя да восточный титул главы государства.

Этот народ оказался очень воинственным. Болгарские ханы покорили огромную территорию, включающую не только современную Болгарию, но и Македонию, Сербию, часть Румынии. Они считали себя равными императорам Византии и заставили Константинопольские власти платить славянам дань.

В дни Кирилла и Мефодия Фессалоники был византийским городом, лежавшим близ болгарской границы. Славяне играли столь важную роль в Византии, что занимали высокие посты при дворе и в армии. А один из византийских полководцев Фома по прозвищу Славянин, даже объявил себя императором Константином VI, подчинил восток империи и дошел до Константинополя.

Византийцы не без основания считали болгар дикими варварами. Болгарские воины постоянно беспокоили границы, совершали набеги на города и деревни, грабили крестьян и уничтожали посевы. Они исповедовали языческую веру, поклонялись богам как славян, так и тюрков-булгар.

Но просвещение постепенно проникало в славянские земли. В 852 году ханом Болгарии стал Борис, он в 864 году принял крещение, а в следующем году объявил христианство государственной религией Болгарии. Борис отказался от титула «хан», приняв славянский титул «князь». Он приказал начать перевод на славянский язык греческих священных книг и позвал в Болгарию ученых людей из Византии. Христианскую веру надо было донести до самых отдаленных уголков Болгарской державы.

Фото: Wikimedia Святые Кирилл и Мефодий. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век

Великая Моравия

То же самое происходило на северо-западе славянских земель. Крещение Великой Моравии началось раньше болгарского, в 828 году, но шло куда медленнее. Оно началось под давлением германского племени франков, завоевавших большую часть Западной Европы. Поэтому поначалу Моравская церковь и ее епископы подчинялись папе римскому, хотя в то время христианская церковь еще была единой, ведь Великий раскол на православие и католицизм случился только в 1054 году.

Восточнофранкское королевство отдало власть над моравским диоцезом архиепископам Зальцбурга. В славянскую страну присылали немецких священников, которые пытались крестить славян, говоря с ними на чужом, непонятном языке.

В 846 году моравский князь Ростислав порвал с Римом и немцами, а в 862 году обратился за помощью к Византии. Распространение христианства, польза от которого была очевидна, шло очень медленно. Богослужебные книги на латинском и греческом языках славяне прочитать не могли, церковные обряды были непонятны народу. Если знать под влиянием князя приняла новую веру, то простолюдины продолжали придерживаться язычества. Тогда Ростислав написал византийскому императору, предлагая прислать в Моравию ученых священников, чтобы те не только помогли князю распространить христианство, но и перевели бы на славянский язык священные тексты.

Михаил III вызвал Кирилла и сказал ему, что Византии очень нужен союз с Великой Моравией, который позволит окружить враждебную Болгарию с юга и севера. А для этого требуется помочь моравскому князю сделать свою страну христианской. Именно такие слова и рассчитывал услышать Кирилл.

Никто другой не может сделать этого, кроме тебя. Так на тебе дары многие, и, взяв брата своего игумена Мефодия, ступай же. Ведь вы с ним солуняне, а солуняне все чисто по-славянски говорят, — передает житие Мефодия слова Михаила III.

Кирилл ответил императору:

Хотя утруждён телом и болен, но рад был бы пойти к ним, — если только имеют они буквы для своего языка.

На что правитель Византии ответил просто: так создай такие буквы. И обещал, что перевод священных текстов не повлечет обвинений в ереси, чего явно опасались братья.

Фото: Wikimedia Монета с изображением Михаила III

Просветители славян

В 863 году константинопольское посольство во главе с Кириллом прибыло в Велеград, столицу Моравии и предстало пред князем Ростиславом. Там началась работа над славянской азбукой, которую в честь просветителя Кирилла назвали кириллицей.

Среди ученых до сих пор продолжаются споры, какой же из славянских алфавитов создал Кирилл — широко распространенную кириллицу или забытую в Средневековье глаголицу. Большинство высказывается в пользу кириллической версии.

Для разработки алфавита Кирилл взял за основу греческие и латинские буквы, но дополнил их новыми, которые отображали на письме те звуки, которых нет в греческом и латинском языках, но есть у славян. Братья стали учителями мораван. Они обучали славян чтению и письму, создали литературный славянский язык, на котором написаны древнейшие славянские тексты. Их трудами были переведены важнейшие литургические тексты и прежде всего Библия.

Эта миссия вызвала большое недовольство в Риме, который считал Моравию «своей». Римский папа Адриан II вызвал солунских братьев к себе на суд. Но Кирилл снова проявил себя отличным дипломатом. Он привез в дар мощи римского папы Климента, незадолго до этого чудесно обретенные в Херсонесе Крымском. Столь значительный для церкви подарок в сочетании с красноречием убедили папу в том, что Кирилл и Мефодий творят доброе дело. Адриан II даже пожаловал Мефодию титул архиепископа Моравии и Паннонии.

В Риме Кирилл тяжело заболел и в 869 году умер, перед смертью приняв монашеский постриг. В Моравию вернулся только Мефодий, продолжив дело своего брата. Он упрямо вел церковные службы на славянском языке, хотя немецкие епископы требовали оставить в богослужении только латынь. Авторитет Мефодия был столь велик, что архиепископу Зальцбурга оставалось лишь жаловаться в Рим, где его письма оставались без ответа.

После смерти Мефодия в 885 году немцы добились запрета славянского богослужения. Ученики солунских братьев были изгнаны из страны. Трое: Климент, Наум и Ангеларий, продолжили просвещение славян в Болгарии.

Фото: Wikimedia Святые Кирилл и Мефодий с учениками

От панславизма к славянскому культурному единству

Большинству славянских народов очень не повезло. Южные славяне оказались под османским игом, продолжавшимся пять сотен лет. Западные славяне, как поморяне и лужичане, или были завоеваны немцами и были уничтожены, или ассимилированы, или же, как чехи, попали под власть немецких королей, почти утратив собственный язык и сменив веру с греческого православия на римский католицизм.

Лишь ушедшие на восток славяне, которые затем стали называться Русью, смогли сохранить независимость, славянскую культуру, язык, создать великую державу — Российскую империю. Всё это привело к тому, что когда в XIX столетии началось движение за славянское возрождение, взоры славянских народов от Праги до Софии обратились в сторону России.

Действительно, разница между славянами в языке и культуре не больше, чем между пруссаками и баварцами, или миланцами и неаполитанцами. Хотя отдельные регионы Германии и Италии были независимыми государствами на протяжении долгих сотен лет, это совсем не помешало их объединению в национальные государства. Среди славян на протяжении XIX и начала ХХ веков тоже зрело чувство славянской общности. Наконец, большая часть интеллектуалов сошлась на том, что великая миссия объединения выпадает на долю русского государства — так родилась идеология панславизма.

В 1869 году в России вышла книга Николая Данилевского «Россия и Европа», ставшая попыткой придать идеологии панславизма научное содержание. Данилевский создал учение о культурно-исторических типах (предвосхитившее теорию цивилизаций А. Тойнби) и описал славянский культурно-исторический тип как особую цивилизацию, имеющую заметные отличия от германо-романской.

Автор видел будущее славянства как объединение Русской империи и шести союзных королевств. Трех славянских: Чехо-словацкого, Сербо-хорвато-словенского, Болгарского и трех неславянских: Греческого, Венгерского и Румынского, которые должны были войти в состав новой великой державы, чтобы не стать потенциально враждебными анклавами в ее пределах.

Подобных же взглядов придерживался видный чешский политик Карел Крамарж, который в 1914 году подготовил проект Конституции Славянской империи. Новую державу должны были образовать Россия, Польша, Чехия, Болгария, Сербия и Черногория. Каждая из шести частей государства представлялась Крамаржу отдельным королевством во главе со своим монархом, но высшая власть сосредотачивалась в руках русского правительства и императора всех славян — царя России.

Крамаржа поддерживал его друг и соратник Эдвард Бенеш. И это не было пустым прожектерством, ведь Бенеш стал первым президентом Чехословакии, а Крамарж возглавил правительство этого государства. Такая же позиция господствовала и в Польше, где лидер националистов Роман Дмовский говорил, что не мыслит будущего Польши вне пределов России, и поддерживал идею империи Всех славян.

Революция 1917 года и последовавшее за ней заключение большевиками Брестского мира вывели Россию из числа держав-победительниц. Поэтому послевоенный мир создавали уже без учета русских планов. Установление советской власти и ее распространение в Восточной Европе после 1945 года привели к тому, что русское государство стало ассоциироваться не с привлекательными идеями панславизма, а с ненавистной для большинства восточных европейцев коммунистической идеологией. Так был положен конец грандиозным панславистским проектам.