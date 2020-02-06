https://static.news.ru/photo/6c7560ea-48df-11ea-b86d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кириенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что на данный момент конкретные сроки внесения правок в Конституцию отсутствуют.

Президент, отвечая на вопрос, сказал, что если рабочая группа считает, что ей нужно ещё время, значит, это время ей надо дать, никаких специально заданных сроков, к которым надо закончить обсуждение, не существует, — приводит слова Кириенко РИА Новости.

Он отметил, что остальные детали зависят от объёма поправок и большой работы.

NEWS.ru сообщал ранее о словах президента России Владимира Путина. Он заявил, что поправки в Конституцию продиктованы жизнью. По мнению российского лидера, многие вещи в стране не работают так, как должны работать.