Сергей Кириенко Сергей Кириенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что на данный момент конкретные сроки внесения правок в Конституцию отсутствуют.

Президент, отвечая на вопрос, сказал, что если рабочая группа считает, что ей нужно ещё время, значит, это время ей надо дать, никаких специально заданных сроков, к которым надо закончить обсуждение, не существует, — приводит слова Кириенко РИА Новости.

Он отметил, что остальные детали зависят от объёма поправок и большой работы.

NEWS.ru сообщал ранее о словах президента России Владимира Путина. Он заявил, что поправки в Конституцию продиктованы жизнью. По мнению российского лидера, многие вещи в стране не работают так, как должны работать.

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