«Кипа претензий»: коммунисты подадут в суд на онлайн-голосование в Москве

Московское отделение КПРФ обратится в суд с требованием отменить результаты онлайн-голосования в столице. Иск будет подан 24 сентября, рассказал член предвыборного штаба МГК партии Никита Попов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, юристы организации занимаются подготовкой большого иска.

У нас целая кипа претензий как в целом к ДЭГ, так и к ряду частностей. Электронка должна быть отменена, и говорить здесь особо больше не о чем, — подчеркнул он.

По его словам, КПРФ готова дойти до Конституционного суда, особенно на фоне появления информации о возможном применении онлайн-голосования на выборах президента в 2024 году.

Голосование скомпрометировано по самое не горюй, — добавил политик.

Накануне команда кандидата в ГД Анастасии Брюхановой подала жалобу в избирком с требованием отменить результаты электронного голосования по её округу в Москве. Глава её предвыборного штаба Максим Кац написал в Telegram, что при подсчёте голосов могли не учесть от 13 076 до 26 152 голосов в её пользу. Такой вывод в штабе сделали после анализа открытых данных по электронному голосованию.

В столице после обработки 100% бюллетеней единороссы победили в 13 из 15 одномандатных округов. При этом в предыдущей публикации ЦИК, которая не включала данные по электронному голосованию, в 12 округах лидировали оппозиционные политики, среди которых семь представителей КПРФ.

Кроме того, несмотря на закрытие всех участков в столице в 20:00, результаты онлайн-голосования по городу появились только на следующий день. При этом во всех остальных регионах, где была возможность проголосовать онлайн, данные были опубликованы в течение нескольких часов.

Фронтмен онлайн-голосования Алексей Венедиктов в свою очередь заявлял, что КПРФ совершила трагическую ошибку, когда призвала своих сторонников не использовать электронное голосование. По его мнению, именно такая стратегия привела к поражению кандидатов от этой партии на ДЭГ, что изменило общий результат в пользу единороссов.