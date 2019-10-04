https://static.news.ru/photo/064e71cc-e75e-11e9-a528-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кинологи прокомментировали рекомендации МЧС России о том, как можно остановить собирающуюся напасть агрессивную собаку. В ведомстве советовали твёрдым голосом отдать команды «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!».

Специалисты считают, что этот вариант сработает далеко не всегда. Ведь собака может и не знать команд. Есть другие способы. Например, открыть перед мордой животного зонт или поднять вверх руки, чтобы визуально казаться больше.

Все собаки оценивают размер. Если что-то большое, они не будут связываться, предпочтут отступить. Ещё можно встать спиной к забору, тогда собака не сможет зайти сзади. Ни в коем случае нельзя бежать, надо остановиться, — рассказал РБК президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Ранее стало известно, что на ста гектарах в Подмосковье появится Многофункциональный кинологический центр. В «городе собак» планируется построить дрессировочные площадки, участки для натаски «охотников», хендлинг-залы и просторные помещения для конференций. На его территории будут расположены ветеринарные кабинеты и зоомагазины, писал News.ru.