Кинолог рассказал, как избежать нападения бродячих собак

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Кинолог Евгений Цигельницкий дал совет россиянам, как вести себя при встрече с уличными собаками.

По словам специалиста, нужно понимать, что никто не может на 100% гарантировать, что человек избежит нападения бродячих собак, пока они живут на улицах городов. Гарантированно защититься от них нельзя, но есть несколько способов снижения неблагоприятных последствий от встречи с ними.

Если вы знаете, что где-то живёт свора собак, не ходите там, особенно вечером и в одиночку, обходите это место. Если вам всё-таки нужно там пройти, и другой дороги нет, дождитесь других людей и идите вместе с ними большой группой. При нападении старайтесь не двигаться, потому что движение провоцирует собак — рассказал Цигельницкий журналистам «Ридус».

Кинолог объяснил, что от животных нельзя «откупаться» едой. В Сети есть советы, что мимо бродячих собак нужно ходить с едой, кидая им кусочки пищи. Они привыкают к этому, и когда прохожий ничего не даёт, то начинают требовать еду.

Цигельницкий пояснил, что изначально животные не хотят сделать ничего плохого, но если человек испугается или как-то поведёт себя агрессивно, у них включится хищническое поведение и они совершат нападение.

В том случае, если на человека напали собаки, то после инцидента нужно обязательно сделать прививку от бешенства, засвидетельствовать факт укуса и компенсировать причинённый вред здоровью, если он есть, по суду.

Если вы сталкиваетесь с агрессивным поведением безнадзорных животных, требуйте убрать их с улицы, пишите письма в соответствующие инстанции, настаивайте. Тот, кто серьёзно пострадал от этих животных, не должен бояться довести это дело до суда, — подытожил специалист.

Как писал NEWS.ru, в Иркутске автомобилист протаранил стаю собак, которая напала школьницу. Собаки кинулись в её сторону, когда она шла по улице.