https://static.news.ru/photo/a2b935ac-c043-11e9-bb7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал владельцев собак выгуливать их на поводке и в наморднике. Особенно он подчеркнул необходимость этого в случае с опасными породами зверей.

Владельцы собак из списка потенциально опасных пород обязаны нести ответственность за своего питомца и выгуливать его на поводке и в наморднике без дополнительных напоминаний. Но и в целом всем тем людям, которые живут на просторах нашей страны и имеют собак, следует быть более внимательными, более чутко относиться к самому себе и к своему животному, — цитирует Голубева РИА Новости .

Кинолог добавил, что руководимая им организация поддерживает формализацию ответственности владельцев собак из списка потенциально опасных пород.

Российская кинологическая федерация готова включиться в работу по написанию соответствующей нормативной базы, — пояснил Голубев.

Он также отметил важность создания работающих механизмов, «которые бы помогли дисциплинировать тех граждан, которым, к сожалению, не хватает внутренней ответственности».

Как писал News.ru, ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что парламент планирует усовершенствовать вопросы ответственности владельцев домашних собак за нарушения правил выгула. Необходимые поправки в Уголовный и Административный кодексы могут быть введены уже осенью.