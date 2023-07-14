Кинолог дал совет, как научить собаку плавать Кинолог Голубев посоветовал не бросать собаку в воду, чтобы научить плавать

Чтобы научить собаку плавать, необходимо дождаться момента, когда питомец самостоятельно начнет проявлять интерес к воде, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» специалист отметил, что нельзя применять насильственные методы в процессе обучения, в том числе бросать животное в воду.

Ни в коем случае не бросайте питомца в воду, пытаясь научить плавать: так вы только напугаете животное и поставите под угрозу его здоровье и жизнь. Любое занятие должно приносить пользу и радость, будьте предельно осторожны, пытаясь поплавать с собакой и учитывайте интересы животного, — пояснил кинолог.

По словам Голубева, кидать собаку в воду и ждать, чтобы она доплыла до берега, опасно. Эти действия могут серьезно навредить питомцу и даже привести к летальному исходу, а также сформировать у животного страх перед водой. Также не следует сразу заходить глубоко, ожидая, что собака сразу же будет плыть за хозяином. В процессе обучения вода не должна быть выше уровня живота. Питомец может сильно испугаться, если резко перестанет чувствовать дно под ногами. Приучать животное к плаванию стоит постепенно, в процессе отдаляясь от берега. Важно контролировать реакцию питомца.

Кроме того, кинолог рекомендует не ограничивать выход собаки из воды и не принуждать к плаванию. Животное может устать и не выбраться самостоятельно. Если хозяин вовремя не отреагирует, то это чревато летальным исходом. Для обучения лучше всего подойдут мелководные участки с пологим берегом. Голубев заключил, что любые занятия с собакой должны приносить животному положительные эмоции.

Ветеринар Маргарита Наумова ранее предупредила, что природные водоемы опасны для собак из-за высокой концентрации вредных веществ и возбудителей заболеваний. Он уточнила, что на берегу, в иле или в воде питомец может пораниться о битое стекло, арматуру или кусок дерева.