Стрелявшего в генерала Алексеева привезли на следственные действия SHOT: стрелявший в генерала Алексеева доставлен на следственные действия

Киллера Любомира Корбу, совершившего покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве, привезли на следственные действия, сообщает Telegram-канал SHOT. За убийство военачальника кураторы из Службы безопасности Украины пообещали ему $30 тыс. (2,3 млн рублей).

Корба был задержан в ОАЭ на следующий день после покушения и экстрадирован в Россию. Задержанный полностью признал свою вину. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Покушение на генерала произошло утром 6 февраля, когда он выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, по предварительным данным, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину Алексеева. После этого Корба скрылся с места преступления.

Федеральная служба безопасности РФ также опубликовала фотографию участника покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой. По данным ведомства, она улетела в Стамбул за день до преступления.