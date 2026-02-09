Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 17:41

Стрелявшего в генерала Алексеева привезли на следственные действия

SHOT: стрелявший в генерала Алексеева доставлен на следственные действия

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Киллера Любомира Корбу, совершившего покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве, привезли на следственные действия, сообщает Telegram-канал SHOT. За убийство военачальника кураторы из Службы безопасности Украины пообещали ему $30 тыс. (2,3 млн рублей).

Корба был задержан в ОАЭ на следующий день после покушения и экстрадирован в Россию. Задержанный полностью признал свою вину. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Покушение на генерала произошло утром 6 февраля, когда он выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, по предварительным данным, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину Алексеева. После этого Корба скрылся с места преступления.

Федеральная служба безопасности РФ также опубликовала фотографию участника покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой. По данным ведомства, она улетела в Стамбул за день до преступления.

Читайте также
Появились новые подробности о состоянии генерала Алексеева после покушения
Общество
Появились новые подробности о состоянии генерала Алексеева после покушения
Появилось фото участницы покушения на генерала Алексеева Серебрицкой
Общество
Появилось фото участницы покушения на генерала Алексеева Серебрицкой
Раскрыты неприятные подробности из жизни пособницы покушения на Алексеева
Общество
Раскрыты неприятные подробности из жизни пособницы покушения на Алексеева
Появились подробности вербовки исполнителя покушения на генерала Алексеева
Общество
Появились подробности вербовки исполнителя покушения на генерала Алексеева
В вербовке исполнителя покушения на Алексеева нашли след польских спецслужб
Общество
В вербовке исполнителя покушения на Алексеева нашли след польских спецслужб
генералы
покушения
киллеры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Состоялись переговоры Белоусова и генсека ОДКБ
В Петербурге устроили судебную тяжбу из-за кошки
Анфиса Чехова вышла замуж
Генерал раскрыл, почему российский Су-75 станет кошмаром для Пентагона
Убивал при детях: в Казахстане накажут полицейских-бездельников
В Словакии признали нарушение важного соглашения с Россией
Толпа накричала на короля Британии из-за его опального брата
Что не так с олимпийскими медалями: почему они ломаются, кто пожаловался
В Италии назвали Коростелева «умничкой» после выступления на ОИ-2026
Футболисты «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» устроили массовую драку в Турции
Рябков раскрыл, почему переговоры по новому ДСНВ невозможны
Акробат сломал ногу во время выступления
Британию призвали признать «ужасающий провал» Brexit
Лавров посоветовал ЕС не питать иллюзий насчет поддержки войск американцами
Пашинян заявил о необратимости мирного процесса Армении с Азербайджаном
«Как дети малые»: США снова публично унизили европейских союзников
Балтийский фронт вместо украинского: Европа бросает танки к границам РФ
Море выбросило на берега Камчатки 17-метровый труп
Стармера призвали уйти в отставку
Макрон призвал американское правосудие расследовать дело Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.