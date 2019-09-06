https://static.news.ru/photo/e73e886a-d14d-11e9-9144-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Институт развития интернета (ИРИ) включил в список школьных предметов, которые необходимы для подготовки квалифицированных специалистов в будущем, киберспорт, робототехнику и VR-архитектуру. Об этом говорится в сообщении ИРИ .

Исследование получило название «Российская школа-2030: взгляд интернет-индустрии» и включило в себя девять дисциплин, которые, по мнению специалистов, помогут избежать попадания в «квалификационную яму».

В список попали и такие дисциплины, как Архитектура искусственного интеллекта, Анализ и работа с большими данными, Программирование, Квантовые технологии и вычисления, Основы цифровой грамотности и этикета, ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач),

Почти не осталось тех сфер, которые бы не затронула цифровая трансформация. Чем быстрее происходит этот процесс, тем отчётливее встаёт острая необходимость в профессиональных кадрах. По прогнозам экспертов, в течение ближайших 10 лет России понадобится 2 миллиона только IT-специалистов, — отмечает гендиректор ИРИ Сергей Петров.

Итак, по мнению экспертов института, киберспорт будет полезен для учеников, так как развивает стратегическое мышление и логику, внимание, скорость реакции, командные навыки, все виды памяти и прокачивает навыки программирования.

Робототехника помогает развить пространственное мышление и логику, воображение и получить знания по устройству компьютера и о программном обеспечении.

Согласно мнению исследователей, такой предмет, как компьютерная грамотность (ТРИЗ) поможет школьникам стать в будущем востребованными специалистами на рынке и не попасть в ту самую «квалификационную яму».

Ранее Минпросвещения ответило ИРИ на идею о введении факультативных занятий по киберспорту в учебный план. В ведомстве заявили, что школы могут самостоятельно решать вопрос о проведении подобных уроков.