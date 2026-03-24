24 марта 2026 в 16:17

Кажется невероятным, как простое тесто превращается в элегантное блюдо с восточными нотками. И все за 30 минут!

Всего 30 минут в духовке — и мясо, завернутое в воздушное тесто, приобретает ту самую золотистую текстуру, ради которой обычно часами вымешивают тесто. А соус на основе бульона и кураги довершает картину.

Что понадобится

Свиная вырезка — 600 г, пласты готового слоеного теста — 2 шт. (примерно 500 г), репчатый лук — 1 крупная шт., курага — 100 г, яблочный уксус — 1 ст. л., растительное масло — 4 ст. л., мясной бульон — 150 мл, пшеничная мука — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., свежая зелень (петрушка или кинза) — небольшой пучок, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Лук очищаем и мелко нарезаем. В сковороде разогреваем 2 ст. л. масла, обжариваем лук до мягкости (7–8 минут). Вливаем уксус и выпариваем полностью.

Перекладываем лук в сотейник, добавляю 150 мл воды и промытую курагу. Доводим до кипения и тушим на среднем огне около 20 минут, пока жидкость не испарится.

Приправляем солью и перцем, затем половину смеси откладываем для соуса. Свинину нарезаем на 6 порционных кусков, натираем перцем.

В той же сковороде разогреваем оставшиеся 2 ст. л. масла и обжариваем мясо с двух сторон до легкой корочки (примерно 8 минут).

На припыленной мукой поверхности раскатываем тесто до толщины 3 мм, нарезаем квадратами чуть больше кусков мяса. На каждый квадрат выкладываем свинину, сверху распределяем часть луково-фруктовой начинки.

Аккуратно сворачиваем рулетом, заворачивая в тесто, края слегка смачиваем водой для склеивания. Духовку разогреваем до 200°C.

Рулеты смазываем взбитым яйцом, подгибаем открытые края. Выкладываем на смазанный маслом противень и выпекаем 30 минут до золотистой корочки.

Для соуса оставшуюся смесь с курагой соединяем с бульоном, доводим до кипения и провариваем 10 минут. Перед подачей добавляем рубленую зелень. Подаем рулеты горячими, поливая ароматным соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Взбиваю картошку с яйцом и жарю: на завтрак, обед и ужин — универсальные котлеты с начинкой
Это чудо для глаз живет до 100 лет: многолетний кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская
Шороба адас — настоящий суп пустыни. Ярче солнца, а готовлю быстрее, чем закипит чайник
Эти рулетики из телятины — элегантное спасение для особого ужина. Нежное мясо, хрустящий бекон и яичный сюрприз под сливочным соусом
Самое сочное блюдо: что можно приготовить в аэрогриле
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США создали секретное бюро для защиты от искусственного интеллекта
В России создали спутниковую антенну для интернета в самолетах
Месси перешел в «Спартак»
«Украина идет не туда»: Зеленский объявил войну непокорным депутатам
Водолазы на время прекратили поиск пропавших в Ульяновске детей
IT-эксперт оценил идею ввести цифровой кодекс в России
Таможенники нашли наркотический «сюрприз» в банках с косметикой из Таиланда
Мужчина ходил в туалет по 100 раз в сутки из-за редкого диагноза
Новый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Петербурге
Азиатская страна забила тревогу из-за дефицита топлива и ввела режим ЧС
В Иране открестились от переговоров с США о прекращении огня
Руководство Германии раскололось из-за позиции по Ирану
Сколько человек пострадало при атаке дронов ВСУ на авто под Запорожьем
На Запорожской АЭС замерили радиационный фон после отключения ЛЭП
«Противоречит международному праву»: лидер страны ЕС осудил атаку на Иран
«Ситуация критическая»: экипаж арестованного танкера РФ подал сигнал
Какая зарплата нужна для получения максимальной пенсии в 2026 году
Екатеринбургских школьников решили отучить от мата
Поход на концерт Крида закончился больницей для девочки-подростка
Свердловский детский омбудсмен подвела итоги работы за 2025 год
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
