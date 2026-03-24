Кажется невероятным, как простое тесто превращается в элегантное блюдо с восточными нотками. И все за 30 минут!

Кажется невероятным, как простое тесто превращается в элегантное блюдо с восточными нотками. И все за 30 минут!

Всего 30 минут в духовке — и мясо, завернутое в воздушное тесто, приобретает ту самую золотистую текстуру, ради которой обычно часами вымешивают тесто. А соус на основе бульона и кураги довершает картину.

Что понадобится

Свиная вырезка — 600 г, пласты готового слоеного теста — 2 шт. (примерно 500 г), репчатый лук — 1 крупная шт., курага — 100 г, яблочный уксус — 1 ст. л., растительное масло — 4 ст. л., мясной бульон — 150 мл, пшеничная мука — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., свежая зелень (петрушка или кинза) — небольшой пучок, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Лук очищаем и мелко нарезаем. В сковороде разогреваем 2 ст. л. масла, обжариваем лук до мягкости (7–8 минут). Вливаем уксус и выпариваем полностью.

Перекладываем лук в сотейник, добавляю 150 мл воды и промытую курагу. Доводим до кипения и тушим на среднем огне около 20 минут, пока жидкость не испарится.

Приправляем солью и перцем, затем половину смеси откладываем для соуса. Свинину нарезаем на 6 порционных кусков, натираем перцем.

В той же сковороде разогреваем оставшиеся 2 ст. л. масла и обжариваем мясо с двух сторон до легкой корочки (примерно 8 минут).

На припыленной мукой поверхности раскатываем тесто до толщины 3 мм, нарезаем квадратами чуть больше кусков мяса. На каждый квадрат выкладываем свинину, сверху распределяем часть луково-фруктовой начинки.

Аккуратно сворачиваем рулетом, заворачивая в тесто, края слегка смачиваем водой для склеивания. Духовку разогреваем до 200°C.

Рулеты смазываем взбитым яйцом, подгибаем открытые края. Выкладываем на смазанный маслом противень и выпекаем 30 минут до золотистой корочки.

Для соуса оставшуюся смесь с курагой соединяем с бульоном, доводим до кипения и провариваем 10 минут. Перед подачей добавляем рубленую зелень. Подаем рулеты горячими, поливая ароматным соусом.

