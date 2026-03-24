Эти рулетики из телятины — элегантное спасение для особого ужина. Нежное мясо, хрустящий бекон и яичный сюрприз под сливочным соусом

Эти рулетики из телятины — элегантное спасение для особого ужина. Нежное мясо, хрустящий бекон и яичный сюрприз под сливочным соусом

Это блюдо — идеальный баланс между домашним уютом и ресторанной элегантностью. Нежные рулетики из отбивной телятины, скрывающие аппетитную начинку из бекона и яйца, станут жемчужиной вашего воскресного стола.

Что понадобится

Телятина (вырезка или мякоть) — 600 г (4 куска), бекон слайсами — 4 шт., яйца куриные — 1 шт., сливки 20% — 200 мл, масло растительное — 2 ст. л., масло сливочное — 20 г, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Мясо нарезаю на 4 порционных куска, обсушиваю и отбиваю через пищевую пленку до тонкого пласта, затем солю и перчу с двух сторон.

Яйцо отвариваю вкрутую, очищаю и разрезаю на 4 дольки. На каждый пласт телятины кладу ломтик бекона, сверху — дольку яйца, аккуратно заворачиваю в плотный рулет и фиксирую зубочисткой или кулинарной нитью.

Разогреваю растительное масло в сковороде и обжариваю рулетики на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Перекладываю их в форму и отправляю в духовку, разогретую до 180 °C, на 10 минут для окончательного приготовления.

Пока мясо запекается, готовлю соус: в сотейнике довожу сливки до кипения, убавляю огонь и томлю 10 минут, постоянно помешивая.

Снимаю с огня, добавляю кусочек сливочного масла и перемешиваю до гладкости, приправляю перцем. Подаю готовые рулетики, политые теплым сливочным соусом, с гарниром из отварных овощей и свежей редиски.

