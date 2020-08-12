Каждый шестой предприниматель учитывает знак зодиака при найме сотрудников

https://static.news.ru/photo/bf244080-dd32-11ea-b86b-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Исследование показало, что каждый шестой владелец бизнеса обращает внимание на знаки зодиака при найме специалистов. При этом при найме соискателя на руководящую позицию знак зодиака учитывают 75% работодателей.

По данным опроса, проведённого сервисом «Работа.ру», астрологические тонкости учитывает каждый пятый предприниматель при поиске кандидата в IT-специалисты. Также знак зодиака оказался важен при найме на работу офис-менеджеров, специалистов в сфере продаж и обслуживания, маркетологов и курьеров.

Кроме того, 52% собственников бизнеса считают полезной пометку со знаком зодиака в резюме соискателей на сайте по поиску работы. Среди HR-менеджеров только 19% хотели бы видеть знак зодиака в резюме кандидатов на работных сервисах, пишет ТАСС.

Ранее аналитики Института прогрессивного образования назвали профессии, специалистам которых проще найти дополнительную работу. Согласно результатам их исследования, больше всего появляется вакансий для тех, кто может вести профессиональную деятельность в Интернете, на удалённом режиме. Таким образом, подработку легче всего найти: операторам колл-центров, специалистам в области электронной торговли, администраторам, онлайн-консультантам, менеджерам интернет-магазинов, провизорам, копирайтерам, интернет-фотографам, SMM-специалистам, аналитикам, контент-менеджерам, модераторам форумов и групп в социальных сетях, сообщал NEWS.ru.