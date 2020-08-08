Эксперты рассказали, каким специалистам легче всего найти подработку

https://static.news.ru/photo/94e5eb5c-d94a-11ea-89c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Аналитики Института прогрессивного образования назвали профессии, специалистам которых проще найти дополнительную работу.

Согласно результатам их исследования, больше всего появляется вакансий для тех, кто может вести профессиональную деятельность в Интернете, на удалённом режиме. Таким образом, подработку легче всего найти: операторам колл-центров, специалистам в области электронной торговли, администраторам, онлайн-консультантам, менеджерам интернет-магазинов, провизорам, копирайтерам, интернет-фотографам, SMM-специалистам, аналитикам, контент-менеджерам, модераторам форумов и групп в социальных сетях.

Поиск работы в посткоронавирусную эпоху сильно отличается от всех кризисов, которые были до того. Усугубляет проблему безработицы и крайне высокая конкуренция на рынке труда, куда вышли высококвалифицированные специалисты, которые также вынуждены искать работу. Мы прогнозируем, что прежде чем экономика восстановится, сезон подработок для многих специалистов может затянуться от двух до 12 месяцев, поэтому людям необходимо уделять внимание повышению своих компетенций и проходить программы переобучения, — привели слова директора Института прогрессивного образования Анны Маркс в RT.

Кроме того, легко найти подработку специалистам в области образования, которые работают с помощью Интернета: репетиторам, составителям рефератов и курсовых, менеджерам по продаже и продвижению образовательных проектов.

Помимо тех людей, работа которых связана с Интернетом, найти быстро подработку могут курьеры, грузчики, уборщики и дезинфекторы, кладовщики, водители, таксисты, строители, няни, работники коммунальных служб, ремонтники, менеджеры и специалисты из сферы логистики и дистрибуции.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне с доходом ниже прожиточного минимума, а также граждане, оставшиеся во время действия режима повышенной готовности без работы, могут получить дополнительные денежные выплаты. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму РФ. Отмечается, что в случае принятия поправок россиянам будут доплачивать до прожиточного минимума.